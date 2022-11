Vinay Menon, nouveau venu dans le staff des Diables rouges: cet instructeur de yoga et de bien-être a déjà collaboré avec Eden Hazard

Cet Indien de 48 ans va embarquer, ce mardi, dans l’avion qui mènera les Diables rouges au Koweït… avant de rejoindre Doha en fin de semaine. L’homme collabore depuis 2008 avec le club de Chelsea. Sa mission étant d’assurer que les joueurs se sentent bien physiquement et mentalement afin de performer du mieux possible sur le terrain. Ce qui fait partie, aussi, des « gains marginaux ». Pour ce faire, il utilise de nombreux exercices de yoga, de bien-être, de relaxation et de respiration.

La tension monte au fur et à mesure que le coup d’envoi de la Coupe du monde approche. Si Roberto Martinez s’est entouré d’un staff de confiance pour aborder ce grand rendez-vous, un nouveau venu débarque dans le giron noir-jaune-rouge. En effet, Het Laatste Nieuws, le quotidien néerlandophone, indique qu’il s’agit d’un certain Vinay Menon. Ce nom ne vous dit probablement rien, pourtant ce professeur de yoga et de bien-être fut très important pour de nombreuses vedettes du football. Y compris pour Eden Hazard, quand il portait la vareuse de Chelsea.

« Relâcher la pression »

C’est un certain Roman Abramovich, l’ancien sulfureux propriétaire de Chelsea et proche de Vladimir Poutine, qui l’a introduit dans le milieu du football professionnel. Le milliardaire avait d’abord recours aux services de Vinay Menon dans un cadre privé, avant qu’il ne recommande ce dernier au sein de son club. Dans les travées de Stamford Bridge, l’intéressé a eu l’occasion de côtoyer et de travailler avec de nombreuses vedettes (José Mourinho, Didier Drogba, Juan Mata, Thomas Tuchel). Mais aussi avec des Diables rouges, tels que Thibaut Courtois, Michy Batshuayi, Romelu Lukaku et Eden Hazard. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas manqué saluer le travail de Vinay Menon, dans une interview accordée au New York Times. « La première fois que je l’ai vu, je me suis demandé qui était cet homme et ce qu’il faisait ici. Il y a beaucoup de pression dans le football de haut niveau et Vinay vous aide à relâcher la pression et à vous détendre. »