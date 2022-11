Avant son passage à l’acte, Yassine M. a prononcé une menace précise «d’attentat contre la police»

Le Soir a obtenu une copie de ce rapport. Il inclut un verbatim du procès-verbal relatant les déclarations de Yassine M., jeudi matin vers 9h30-10h, dans un commissariat d’Evere. Ce verbatim montre que l’intéressé avait été assez concret dans ses menaces. Un fonctionnaire de la zone relate en ces termes : « Il me dit qu’il a une haine contre la police et que suite à cette haine, il a/il a eu plusieurs fois envie de faire des attentats contre la police. (…) Il précise qu’il ne veut pas avoir ce genre d’idées, qu’il a besoin d’aide. Il souhaite avoir une vie normale, se marier, avoir des enfants. »

Le rapport du procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, est parvenu ce lundi matin au ministre de la Justice et aux services de la Chambre. Il éclaire les faits de jeudi passé, avant que Yassine M. ne s’en prenne à coups de couteau à deux policiers de la zone Bruxelles-Nord, coûtant la vie à l’inspecteur Thomas Monjoie.

La menace était donc assez précise, même si le rapport explique que les propos étaient parfois incohérents. La magistrate en service a évalué avec tous les renseignements en sa possession qu’il n’y avait pas lieu de donner une suite judiciaire à ce dossier (un dossier pour « menaces » par exemple). Pour éclairer son choix, le rapport du procureur général précise que la magistrate en service a pris attache avec son collègue de référence pour le grand-banditisme et le terrorisme, qui lui-même a pris contact avec un troisième référent en terrorisme, ce dernier a pris attache pour avis avec la cellule spécialisée en radicalisme de la zone de police Bruxelles-Midi. Bref, la décision de ne pas priver de liberté Yassine M. a été prise collégialement.

« L’étendue des consultations, ainsi que la récolte supplémentaire d’informations, démontrent que le parquet de Bruxelles a pris le signalement au sérieux, l’a traité de manière professionnelle et responsable et que la décision prise a été réfléchie et pesée », analyse le haut magistrat Delmulle dans son rapport.