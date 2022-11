Le bien à la loupe, à Braine-le-Comte: une maison neuve dans un lotissement résidentiel à 377.000 euros (photos)

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus, cette semaine, sur une construction neuve dans un quartier semi-rural.

Cette maison fait partie d’un ensemble de constructions neuves à quelques pas du centre de Braine-le-Comte. Le quartier est semi-rural mais profite de la proximité de nombreuses facilités, aussi bien en transports en commun qu’en voiture ou à pied.

La maison comporte deux niveaux et rassemble trois chambres, une salle d’eau, un carport et un jardin. Le lotissement compte d’autres biens en vente assez similaires, à quelques exceptions près, comme le nombre de chambres et de façades, ou encore la présence d’un garage.

1