«Est-ce que je le referais? Absolument»: Max Verstappen ne regrette pas son crash avec Lewis Hamilton (vidéo)

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont entrés en collision ce dimanche, lors du Grand Prix du Brésil. Les deux pilotes se battaient pour la deuxième place lorsque le Néerlandais a percuté le Britannique en tentant de le dépasser. Et, même s’il a été sanctionné de cinq secondes de pénalité, Verstappen ne regrette absolument pas son geste.

« Je n'étais pas contrarié par la pénalité, mais si vous me demandez si je le referais ? Absolument », a déclaré le champion du monde en titre après la course. « J'ai contourné par l'extérieur dans le premier virage, et j'ai senti dès que j'étais à côté de lui qu'il n'avait pas l'intention de me laisser de l'espace, et je me suis dit, 'Ok si tu ne me laisses pas d'espace alors on va juste entrer en collision. »