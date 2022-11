L’ours polaire dans les écoles primaires à la rescousse de l’environnement

Dans la salle de gym de l’Ecole Fondamentale Martin V de Louvain-la-Neuve, une petite centaine d’élèves de 5e et 6e primaires sont réunis pour assister au Radio des Bois Tour qui, sur proposition du WWF, de l’ASBL Lézards Cyniques et de la Ferme du Biéreau, circulera dans de nombreuses écoles de Bruxelles et de Wallonie, d’ici la fin du mois de novembre. A destination des enfants de 7 à 12 ans, l’animation interactive et musicale a pour but de les sensibiliser aux enjeux environnementaux. Plus qu’un simple spectacle, il s’agit d’une séance ludique et pédagogique conçue sur mesure, pour les enfants, afin de les éveiller à ces questions fondamentales, mais aussi afin de leur proposer des pistes de solutions concrètes. Plus tôt dans la matinée, ce sont leurs camarades de 3e et de 4e qui ont assisté à la toute première séance du Tour.