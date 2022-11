Paolo Madini vient au secours de Charles de Ketelaere: «Il a signé un contrat de 5 ans, pas de 5 mois»

L’AC Milan s’est imposé 2-1dans les arrêts de jeu face à la Fiorentina lors de la 15e journée du championnat d’Italie, dimanche. Pour ce match, Stefano Pioli a fait confiance aux revenants Theo Hernandez et Olivier Giroud. Il a également de nouveau titularisé Rafael Leao, laissant Divock Origi, Charles De Ketelaere et Aster Vranckx sur le banc au coup d’envoi. Si Origi et Vranckx sont montés au jeu, De Ketelaere a pour sa part été contraint de ronger son frein durant toute la rencontre.

Cette situation est difficile à gérer pour l’ancien Brugeois, acheté pour la modique somme de 35 millions d’euros mais qui, au final, ne reçoit que très peu de temps de jeu. Des miettes qui commencent à le faire douter, d’après plusieurs médias italiens. Si bien que Paolo Maldini, véritable légende du club mais également directeur sportif, est venu à son secours.