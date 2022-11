«Animal Farm»: bêtes de scène!

Publiée en 1945, et imaginée comme une critique de la révolution russe et du stalinisme, La Ferme des animaux s’est, au fil du temps, muée en parabole implacable de toutes les formes de tyrannie qui menacent, encore et toujours, nos démocraties. Parfois avec une évidence criante, comme en Russie actuellement (pour ne citer qu’un exemple à l’heure où les despotes se reproduisent plus vite que des lapins). Parfois de manière plus insidieuse, quand l’expression même d’une pensée suscite opprobres et contre-vérités. Génial visionnaire (son 1984 avait déjà tout prédit de nos sociétés de surveillance), Georges Orwell nous sert aujourd’hui sur un plateau, celui du Théâtre du Parc, un avertissement impitoyable, ses bêtes de ferme (cochons, vaches, chèvres et autres chevaux) préfigurant la bête immonde.