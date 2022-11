Crise de l’énergie: le prix du gaz grimpe à nouveau

En raison des prévisions de temps plus froid, le prix du gaz grimpe.

Par ANP et Bloomberg

Les prix du gaz en Europe ont fortement augmenté lundi en raison des prévisions annonçant l’arrivée d’un temps plus froid dans certaines régions d’Europe, et donc d’une demande en gaz à venir plus importante. Ces dernières semaines, le temps doux de l’automne a en fait entraîné une baisse des prix du gaz.

Sur le marché néerlandais, le prix du gaz TTF – qui constitue la référence en Europe – a augmenté de 12 % pour dépasser 109 euros par mégawattheure lundi après-midi. Rien que la semaine dernière, le prix du gaz avait baissé de 15 %.