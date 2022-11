eDock, acteur naissant de la micromobilité

La start-up wallonne, créée en 2020, a développé des stations de parking et de recharge pour vélos et trottinettes électriques. Elle est en train d’effectuer les premières installations du matériel après deux ans de recherche et développement.

C’est un moment très symbolique dans une aventure entrepreneuriale que Christophe et Sébastien Peeters sont en train de vivre : les premiers pas d’un produit chez de premiers clients. Il y a quelques jours, en effet, eDock, l’entreprise que ces deux frères ont créée en 2020, a livré sa première station de parking et de recharge pour vélos et trottinettes électriques à l’intercommunale carolo Igretec. Et dans quelques jours encore, elle fera de même dans un AD Delhaize bruxellois. « Ce sont deux cas de figure différents, deux types de clients différents », explique Christophe Peeters. « Et on est impatients de voir ce que cela va donner. »