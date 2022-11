Classement ATP: David Goffin toujours hors du top 50, Zizou Bergs gagne 3 places

Côté belge, David Goffin conserve sa 53e place. Zizou Bergs progresse lui de 3 rangs, mais toujours au-delà du top 100. Le jeune Limbourgeois, 23 ans, est 135e. Kimmer Coppejans, le numéro 3 belge, est lui en recul et pointe désormais en 196e position. Le quatrième joueur belge est Michael Geerts, 280e (-3). En double, la paire belge de Coupe Davis reste sur ses positions avec Sander Gillé 61e et Joran Vliegen 63e.

Chez les dames, après l’épisode de la Billie Jean King Cup qui a souri à la Suisse dimanche, aucun changement n’est à noter dans le top 20. Elise Mertens conserve sa 29e place en simple et son statut de numéro 5 mondiale en double. Alison Van Uyvtanck, par contre, recule d’une place et est pointée au 55e rang. Deux autres Belges figurent dans le top 100 avec Maryna Zanevska, 81e, et Ysaline Bonaventure, 96e.