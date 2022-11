Hrusa, Emelyanychev, Frisell...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Hrusa, Bamberg : Rott, Mahler, Bruckner *****

Attention voilà un CD événement ! Son programme tourne intelligemment autour de l’enseignement de Bruckner à Vienne pour lequel il écrivit ce Prélude symphonique WAB 297, véritable leçon de forme sonate d’après-wagnérisme. Suivent alors Blumine, le mouvement rêveur et sentimental d’un jeune Mahler éconduit et inconsolable, et surtout l’immense symphonie de Hans Rott, le plus doué des élèves de Bruckner.