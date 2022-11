Télécoms: le fixe sans fil séduit de plus en plus

Fournir de l’internet haut débit et la télévision aux habitants des zones où le réseau fixe (câble, fibre, DSL) est inexistant ou peu performant via une connexion mobile. C’est l’un des cas d’usage le plus souvent évoqué pour la 5G. Cette technologie baptisée Fixed Wireless Access (FWA) fonctionne avec un modem connecté au réseau mobile via une carte SIM, installé au domicile. Le signal capté par ce modem est ensuite converti en wifi à la manière d’un partage de connexion avec le téléphone puis rediffusé dans toute la maison.