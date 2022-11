L’Afsca émet deux rappels de produit

Ce produit a été vendu via différents points de vente en Belgique. Il s’agit plus exactement du numéro de lot L4349M vendu par 100 grammes et dont la date de durabilité minimale est le 01/06/2023.

Le gingembre moulu « Zencefil » de la marque Basak, est retiré de la vente à la demande l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), en raison d’une présence possible du germe Bacillus Cereus. Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le retourner au point de vente.

Pour toute information complémentaire, le point de contact de l’Afsca pour les consommateurs est joignable au 0800/13.550 ou par courriel via pointdecontact@afsca.be.

Rappel de pistaches rôties

La société Carl Wilhelm Clasen GmbH retire par ailleurs de la vente et rappelle des pistaches rôties de la marque Alesto en raison d’une teneur trop élevée en ochratoxine A, indique lundi la chaîne de supermarchés Lidl, où le produit a été vendu. La décision a été prise en accord avec l’Afsca.

Les produits concernés sont les pistaches rôties « Pistazienkerne geroostet » et les pistaches rôties et salées « Pistazienkerne geroostet & gesalzen », toutes deux conditionnées dans des emballages de 70 grammes. Elles ont été vendues entre le 5 juillet et le 10 novembre derniers. Leurs dates limite de consommation étaient le 25 mars 2023 et le 23 mars 2023.

Les pistaches ont été vendues dans les magasins Lidl Belgique. Les personnes qui les auraient achetées sont priées de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où elles seront remboursées.