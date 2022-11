Eden Hazard avant la Coupe du monde: «Sur ce que j’ai fait sur les deux dernières années, je ne mérite pas d’être sur le terrain»

C’est parti pour la Coupe du monde 2022 ! Les Diables rouges se sont rassemblés ce lundi à tubize pour entamer leur préparation du Mondial qatari. Et c’est Eden Hazard qui s’est présenté en conférence de presse ce lundi.

Le capitaine des Diables rouges a insisté sur le fait qu’il se sentait bien, même s’il manque de rythme. « Physiquement je me sens bien et mentalement aussi. Il n’y a pas de problème à ce niveau-là. Je manque de rythme évidemment, mais on a un match de préparation pour se mettre dedans et essayer d’être prêt pour le premier match », a-t-il déclaré.