Les Petits Riens, des magasins de plus en plus comme tous les autres

Il est un peu plus de 13 heures et les clients entrent et sortent à un bon rythme par la grande porte qui sert d’accès au magasin central des Petits Riens à Ixelles. En matière de seconde main, ce large espace est une espèce de « royaume » avec pas moins de cinq « départements » : de celui des accessoires et tenues pour bébés à celui des meubles et appareils électro, en passant par ceux que les responsables de l’association ont ouverts pour les livres, le textile de façon générale ou encore les vêtements rétro.