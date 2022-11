Autos: une route ensoleillée pour la seconde main

S’il est un secteur où l’occasion est reine, c’est celui de la voiture. L’an dernier, 709.605 modèles déjà utilisés ont été immatriculés, soit près de deux fois plus que les autos neuves (383.123) mises en circulation. Mais cette année, le marché du quatre-roues d’occasion a freiné. Durant neuf mois d’affilée, ses chiffres ont reculé par rapport à 2021, indique Traxio. La fédération de la vente automobile précise que, le mois dernier, les immatriculations d’occasion se sont contractées de 8,8 % comparativement à octobre 2021. Cette chute s’explique principalement par le renchérissement de la seconde main. « Les tarifs ont grimpé de 20 à 30 % pour les modèles le plus demandés, à savoir les SUV, les citadines et les motorisations à essence », relate Filip Rylant, porte-parole de Traxio.