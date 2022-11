L’inflation est une bonne affaire pour le marché de l’occasion

La seconde main tient la grande forme en cette période de crise du pouvoir d’achat. Déjà portée par la recherche d’une consommation plus vertueuse et promise à un avenir exceptionnel, elle suscite même des vocations dans la distribution traditionnelle.

Vêtements, smartphones, électroménagers, vélos, articles pour bébés, autos… pourquoi les acheter neuf, au prix fort, alors qu’on les trouve d’occasion à des tarifs maigrichons ? C’est la question que se posent un nombre croissant de consommateurs dont les finances personnelles sont mises à mal depuis des mois par une inflation canon. Une part de ces naufragés de la crise passent le cap, comme en témoignent les spécialistes de la seconde main. « Nos ventes sont en croissance de 20 % par rapport à l’an dernier, ce que nous attribuons à la hausse du coût de la vie », relate Alexis Macé, responsable de la communication du groupe Happy Cash, connu en Belgique pour ses magasins et son site Troc.com. « Des clients n’ont plus peur de venir chez nous pour faire des économies, à savoir 10 à 85 % de moins qu’un article neuf équivalent, selon l’état et l’ancienneté. »