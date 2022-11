Règles budgétaires européennes: esprit de Maastricht, es-tu là?

Que penser de la proposition de réforme des règles budgétaires dévoilée par la Commission mercredi passé ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de mettre l’accent sur la conception spécifique du rôle de l’Etat qui sous-tend, depuis trente ans, cette fameuse « gouvernance européenne ».

Deux textes sont fondamentaux : le traité de Maastricht de 1992 et le Pacte de stabilité et de croissance de 1997, qui reprend les deux seuils de Maastricht – un déficit inférieur à 3 % du PIB et une dette inférieure à 60 %, ou convergeant à moyen terme vers ce niveau « à un rythme satisfaisant » –, et ajoute une troisième exigence, à savoir que les soldes budgétaires à moyen terme soient « proches de l’équilibre ou en excédent ».