Le Sporting de Charleroi réagit officiellement après les événements survenus contre Malines

Un peu moins de 48h après les faits, le Sporting de Charleroi a officiellement communiqué sur les événements intervenus ce samedi. S’il reconnaît certaines fautes, le matricule 22 ne peut tolérer les méthodes employées et sanctionnera les fautifs.

Le matricule 22 reconnaît des manquements, notamment concernant les récents résultats sportifs et assure qu’une remise en question a eu lieu en interne suite à l’élimination brutale en Coupe de Belgique, mais ne peut tolérer la façon dont une partie des supporters a réagi ce samedi. Des méthodes qui priveront en outre le club de trois points importants dans la quête de ses futurs objectifs. « Le Sporting de Charleroi déplore le climat délétère qui a précédé et entouré la rencontre de ce samedi. (...) En attendant, des sanctions frapperont certains groupes de supporters de manière collective, tandis qu’en fonction des identifications en cours, certaines mesures individuelles seront aussi décrétées sur base de l’exclusion civile de Stade », peut-on notamment lire.

Le Sporting de Charleroi a publié un communiqué officiel sur son site internet et ses réseaux sociaux ce lundi après-midi, soit un peu moins de 48h après les violents événements survenus samedi soir avant et durant le match contre Malines, qui a finalement dû être arrêté alors que les Zèbres menaient 1-0.

Dans une volonté de pacification, le club carolo rappelle également qu’il compte sur ses supporters pour réussir sa deuxième partie de saison alors qu’il reste des choses à réaliser ensemble avec Felice Mazzù dans les prochaines semaines. « Le Sporting de Charleroi rappelle qu’il a plus que jamais besoin de tous ses supporters. »

Voici le communiqué complet :

« Le Sporting de Charleroi a pris le temps de la réflexion suite aux évènements inqualifiables de ce samedi, privant tout un club d’une possible victoire cruciale dans la course aux Europe Playoffs

Premièrement, le Sporting de Charleroi est pleinement conscient que les résultats actuels de son équipe première ne répondent plus aux attentes de certains de ses supporters. L’élimination en Coupe de Belgique a, d’ailleurs, été suivie d’une profonde remise en question en interne, que ce soit au niveau des joueurs, mais également du staff

Néanmoins, le Sporting de Charleroi déplore le climat délétère qui a précédé et entouré la rencontre de ce samedi.

C’est d’autant plus regrettable que ces derniers mois, le Sporting de Charleroi a plusieurs fois tendu la main vers l’ensemble de ses tribunes, mettant notamment sur pied le Collectif RCSC, organe représentatif et élu par les tribunes elles-mêmes – T4 inclue -, où sont débattus tous les sujets, sans filtre et en toute transparence. Un contact permanent existe également avec les représentants du 12e Homme.

Ainsi, qu’il s’agisse des trop nombreux appels à l’action sur les réseaux sociaux, des actes de violence intolérables devant la T1 en avant-match ou encore les lancers de projectiles sur le terrain, rien ne justifiait une telle escalade.

Par ailleurs, il devenait totalement inéluctable qu’après deux arrêts sciemment (!) orchestrés, un troisième arrêt “imprévu”, fatal au bon déroulement de la rencontre, intervienne, fruit d’une tension exacerbée depuis plusieurs jours.

C’est pourquoi le Sporting de Charleroi a immédiatement entamé un dialogue avec différents acteurs, afin de faire toute la clarté sur certaines lacunes actuelles (règlement sur les arrêts des matchs, cagoules dans les stades, identification des fauteurs de trouble, …), tout en souhaitant restreindre au maximum les dérives à l’avenir.

En attendant, des sanctions frapperont certains groupes de supporters de manière collective, tandis qu’en fonction des identifications en cours, certaines mesures individuelles seront aussi décrétées sur base de l’exclusion civile de Stade.

Enfin, le Sporting de Charleroi rappelle qu’il a plus que jamais besoin de tous ses supporters.

L’arrivée d’un nouvel entraîneur, d’un mercato ainsi que d’un second tour complet (17 matches) ouvrent la perspective de jours meilleurs pour l’ensemble des parties du Club.

Le Mambourg se doit de redevenir ce chaudron craint par les adversaires. Pas par ses propres joueurs et/ou son public.