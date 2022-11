Wout Faes avant sa première Coupe du monde: «Je peux jouer à tous les postes de la défense»

Deuxième Wout le plus connu de Belgique derrière Van Aert, Faes va disputer sa toute première Coupe du monde. Le défenseur de Leicester (24 ans) veut profiter de cette expérience, lui qui n’était pas forcément un incontournable dans la sélection des 26 heureux élus de Roberto Martinez. Une demi-surprise qui tient à ses excellentes performances en Premier League ces derniers mois ainsi qu’aux méformes conjuguées de Jason Denayer et Dedryck Boyata. Le sélectionneur espagnol s’est cette fois laissé emporter par un vent rafraîchissant. Au détriment de sa posture très conservatrice, qui commençait à faire grincer des dents.

« C’est super d’être présent pour le Mondial, même si c’est vrai - et logique aussi - d’avoir eu des doutes sur ma sélection. Je pense que mon transfert et mes performances en Angleterre ont fait la différence. Ce fut déterminant. Pour moi, c’était important de franchir cette étape et d’être directement titularisé. À Leicester, la qualité a toujours été au rendez-vous, même si nous avons connu une mauvaise entame de saison et que nous avons occupé la lanterne rouge pendant un certain temps », explique le colosse de Mol. « Le sélectionneur national dit que j’ai fait énormément de progrès en Angleterre. C’est une compétition très intense, où le rythme est toujours très élevé. Je pense que ça me convient bien. En outre, la Premier League est énormément suivie à l’échelle mondiale, tout le monde regarder les rencontres. C’est vraiment différent de la Ligue 1 (NDLR : le championnat de France). »