La Turquie s’inquiète d’une résurgence du terrorisme

Les autorités d’Ankara accusent le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) d’être responsable d’un attentat qui a fait au moins six morts et plus de 80 blessés dimanche sur l’artère commerçante Istiklal à Istanbul. L’attaque a ravivé chez les Turcs des souvenirs douloureux et les craintes d’une nouvelle série d’attaques meurtrières.