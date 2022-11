Dans Kherson libérée, l’immense soulagement des Ukrainiens

Occupée depuis plus de huit mois par les forces militaires russes, la ville du sud du pays a accueilli avec soulagement le retour de l’armée ukrainienne. le récit de l’envoyé spécial du « Figaro ».

Ce fut un week-end de grande émotion, des larmes de joie et de rancœur mêlées, le bonheur d’une communion retrouvée, vite assombrie par la douleur des souvenirs et l’incertitude de l’avenir. Durant trois jours, les habitants de Kherson et des villages alentour ont fêté leurs libérateurs, tout du moins ceux qui, durant huit mois, ont résisté en silence à l’occupation.

« L’Ukraine est plus importante que tout », reprend en chœur un petit groupe, parmi le millier de personnes réunies sur la place de la Liberté. Les chants patriotiques se succèdent dont l’un tiré d’un poème du héros national, Tarass Chevtchenko. Les chants une fois achevés, on injurie Vladimir Poutine. Le drapeau d’Olena, 18 ans, musicienne à l’orchestre de la ville, est rempli de dédicaces de militaires.