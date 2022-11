Les Diables rouges et la Coupe du monde en 11 chiffres clés

2 : Les Diables ont atteint les demi-finales à deux reprises : En 1986 au Mexique et en 2018 en Russie. En 86, les Belges ont terminé finalement à la 4ème place et ont fait mieux en 2018 en décrochant la médaille de bronze. Dans les deux cas, ils ont été reçus ensuite comme des « rois » sur une Grand place de Bruxelles bondée… et le mot est faible.

5 : Deux Diables rouges ont marqué 5 buts en phase finale de Coupe du Monde : Marc Wilmots (2 buts en 1998en France et 3 en 2002 au Mondial disputé en Corée du Sud et au Japon) et… Romelu Lukaku (1 but en 2014 au Brésil et 4 en Russie 4 ans plus tard). Big Rom sait ce qu’il lui reste à faire au Qatar pour occuper seul la tête de ce classement. Eden Hazard se « contente » pour sa part de 3 buts. Dries Mertens, Kevin De Bruyne et… Jan Vertonghen en comptent 2 chacun.

68 : À ce jour, les Diables rouges ont marqué 68 buts en Coupe du Monde… 68 goals que se partagent 37 joueurs différents.

10 : Lors de la dernière Coupe du Monde disputée en Russie, les Diables ont égalé un record détenu par la France en 1982 et l’Italie en 2006, avec 10 buteurs différents sur les 16 inscrits lors du tournoi. Les joueurs en question sont : Eden Hazard, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku, Jan Verthongen, Adnan Januzaj, Kévin De Bruyne, Thomas Meunier, Dries Mertens, Michy Batshuayi et Nacer Chadli.

Jamais les Belges n’avaient marqué autant de buts en phase finale. Le précédent record remontait à 1986 avec 12 buts. Le pire bilan date de 1930 avec… 0 but pour les Belges.

6 : Entre 1982 et 2002, les Diables rouges ont réussi à se qualifier à 6 phases finales de Coupe du monde d’affilée. Un record. Il a ensuite fallu attendre 12 ans avant de revoir les Belges au Mondial, c’était au Brésil en 2014. Depuis, ils ont assuré leur ticket pour les Coupes du Monde 2018 et 2022 assez aisément.

12 : Trois joueurs (Wilfried Van Moer, Alexandre Czerniatynski et Daniel Van Buyten) ont un point commun étonnant. Lequel ? Ils ont tous les trois disputé deux Coupes du monde… à 12 ans d’intervalle. Wilfried Van Moer était ainsi présent au Mondial 1970 au Mexique et à celui de 1982 en Espagne. Alex Czernia a lui, participé à la Coupe du Monde 1982 et à celle de 1994 aux States. Enfin, Daniel Van Buyten était présent en 2002 et en 2014.

4 : Trois joueurs ont participé à 4 Coupes du monde : Enzo Scifo (1986, 1990, 1994 et 1998), Franky Vander Elst (1986, 1990, 1994 et 1998) et Marc Wilmots (1990, 1994, 1998 et 2002). On peut ajouter une 5ème Coupe du Monde à Willie qui était le coach des Diables au Brésil en 2014 !

5 : Ils sont 5 à avoir eu l’honneur de figurer dans l’équipe-type de la Coupe du Monde. Ce fut le cas de Michel Preud’homme en 1994, aux États-Unis mais aussi de Marc Wilmots en 2002 et enfin de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Eden Hazard en 2018.