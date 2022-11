Le collectif Stop aux dérives de la chasse fustige le parlement wallon

Invité au parlement à la suite d’une pétition citoyenne qui veut revoir les pratiques de chasse, le collectif se dit déçu de l’évolution des choses et juge les élus trop attentistes. Leur combat va continuer.

Mardi dernier, la commission de l’Economie, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture du parlement wallon s’est penchée sur la thématique de la chasse via une audition de Marc Dufrêne, un représentant du collectif Stop aux dérives de la chasse, à la suite d’une pétition signée par plus de 1.500 personnes.