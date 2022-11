Minimum 1,6 million d’euros pour Bruges, 200.000 euros pour le Standard: la Coupe du monde va rapporter gros aux clubs belges

Le Ghana, qui a dévoilé sa liste des 26 ce lundi sans l’Anderlechtois Majeed Ashimeru, sera le pays le plus fourni avec Abdul Nurudeen (Eupen), Elisha Owusu (Gand) et les Brugeois Denis Odoi et Kamal Sowah. La superbe saison du FC Bruges, d’ailleurs, n’est certainement pas étrangère au fait que huit de ses joueurs (un de plus que Liverpool !) seront du voyage au Qatar. Les Ghanéens donc, mais aussi les Canadiens Buchanan et Larin, le Danois Skov Olsen et le Hollandais Noa Lang, sans oublier, évidemment, Hans Vanaken et Simon Mignolet.

En tout, avec les cinq éléments appelés chez les Diables rouges, ce sont 21 joueurs qui porteront, un peu, les couleurs de la Jupiler Pro League.

Et cela ne sera pas que symbolique ! La FIFA prévoit en effet un système d’indemnisation, instauré en 2010, pour les clubs qui libèrent leurs joueurs pendant la Coupe du monde. Combien ? Environ 10.000 euros par jour et par tête, à partir du début officiel de la préparation (ce lundi 14 novembre) jusqu’à la fin du parcours de l’équipe concernée, octroyés aux clubs concernés mais aussi ceux où le joueur en question a évolué lors des deux dernières années. Bruges peut donc s’attendre à une belle prime, environ 1,6 million pour le premier tour, voire plus si ses représentants sont qualifiés pour la suite de la compétition. Il touchera également de l’argent grâce à Charles De Ketelaere, qui était encore au Club la saison passée, et même un peu grâce au gardien américain Ethan Horvath, parti en juillet 2021.

Anderlecht, qui avait envoyé sept joueurs en 2018 au Mondial russe, touchera un petit pactole grâce à Zeno Debast et Jan Vertonghen (avec évidemment l’espoir que la Belgique aille très loin dans la compétition), même s’il devra le partager avec Benfica concernant son vétéran. Le Standard recevra normalement un montant d’environ 200.000 euros pour Selim Amallah, voire davantage si le Maroc parvient à se qualifier. Pareil pour Charleroi concernant Ali Gholizadeh, appelé par l’Iran.

En tout, dix clubs belges auront un représentant ou plus à la Coupe du monde et bénéficieront donc de cette aide financière. Neuf pays, en plus de la Belgique, sont concernés : le Ghana, le Canada, le Maroc, les Pays-Bas, le Japon, le Mexique, le Danemark, l’Iran et le Cameroun.

Les joueurs de D1 et D2 au Qatar

FC Bruges (8) : Skov Olsen (Danemark), Larin, Buchanan (Canada), Lang (Pays-Bas), Sowah, Odoi (Ghana), Vanaken, Mignolet (Belgique)

Anderlecht (2) : Debast, Vertonghen (Belgique)

Antwerp (1) : Alderweireld (Belgique)

Genk (2) : Arteaga (Mexique), El Khanouss (Maroc)

Gand (1) : Owusu (Ghana)

Standard (1) : Amallah (Maroc)

CS Bruges (1) : Ueda (Japon)

Saint-Trond (1) : Schmidt (Japon)

FC Malines (1) : Gouet (Cameroun)

SC Charleroi (1) : Gholizadeh (Iran)

Eupen (1) : Nurudeen (Ghana)