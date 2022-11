Vente aux enchères: la collection du cofondateur de Microsoft vendue pour 1,59 milliard d’euros

Chez Christie’s à New York, la collection de Paul Allen, cofondateur de Microsoft décédé en 2018, s’est envolée aux enchères fin de semaine dernière pour un total de… 1,59 milliard d’euros. Du jamais vu.

Les 155 tableaux ont été vendus. Cinq siècles de chefs-d’œuvre : de Botticelli à David Hockney en passant par Brueghel, Van Gogh, Gauguin, Monet, Manet, Giacometti…

La collection de Paul Allen donne le vertige. Avec elle, les 8 et 9 novembre derniers, la maison Christie’s a joyeusement franchi le cap symbolique du milliard de dollars, pulvérisant les 835 millions récoltés en 2018 par la collection du banquier David Rockefeller et les 922 millions de la dispersion, en 2021, des trésors d’art moderne et contemporain du promoteur immobilier américain Harry Macklowe divorçant d’avec sa femme Linda…