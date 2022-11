«Les Poseuses», Georges Seurat(149,2millions de dollars)

Chef-d’œuvre du pointillisme triplant son prix après cinq minutes d’enchères intenses, cette version plus petite d’un tableau conservé à la Fondation Barnes (Philadelphie) aurait été exécutée en 1888. Aux critiques qui lui reprochaient d’être froid, Seurat popose ici un nu où la même modèle a posé trois fois. On remarque à gauche une partie d’Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte. Allen était sensible au pointillisme qui, en raison de sa formation en informatique, lui rappelait « la décomposition de quelque chose en ses composants, comme des octets ou des nombres, dans un langage différent ».