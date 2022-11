La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, et le journaliste Roberto Saviano s’affrontent en justice

L’impétuosité d’un journalisme libre et engagé contre les susceptibilités du pouvoir politique. Le procès pour diffamation, qui s’ouvre ce mardi en Italie, et qui oppose l’actuelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, la plaignante, au journaliste Roberto Saviano, est une première dans la Péninsule. Un contentieux qui puise ses racines dans une longue et virulente confrontation entre la dirigeante politique et l’écrivain, au sujet de la rhétorique anti-immigration de la droite radicale populiste italienne.

L’affaire remonte au mois de décembre 2020, lorsque Saviano, connu à l’échelle internationale pour Gomorra, son roman-enquête sur la mafia, s’indigne sur un plateau de télévision face aux images de la mort d’un bébé africain, englouti par la mer, au cours du sauvetage d’un petit bateau de migrants.