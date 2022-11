Eden Hazard répond aux critiques: «Les doutes sont légitimes mais je ne suis pas devenu nul en deux ans»

« Inactif » depuis un mois à Madrid, Eden Hazard croit encore en lui et en ses capacités d’influencer positivement la Coupe du monde des Diables rouges. Même s’il sait, au fond de lui, que même en équipe nationale il n’est plus aussi incontournable.

Il était important, pour la Fédération comme pour lui-même, qu’Eden Hazard prenne la parole ce lundi. Le seul jour de rassemblement à Tubize, la veille du grand départ, dernière occasion pour le capitaine de rassurer la nation. Sur l’état de forme des Diables rouges, mais surtout sur le sien, lui qui n’a pas joué depuis un mois avec le Real Madrid. Avant qu’on ne le laisse tranquille, il l’espère, jusqu’au 18 décembre. Impatient de savoir où il se situe, le Brainois promet que son équipe donnera le maximum au Qatar, d’autant plus que, comme pour Jan Vertonghen ou Toby Alderweireld, cette Coupe du monde pourrait être son dernier grand tournoi avec la Belgique.

Eden Hazard, votre situation personnelle au Real Madrid a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois.

C’est compliqué car j’ai envie de jouer. C’est le football, l’entraîneur prend des décisions et je les accepte. J’ai toujours dit que quand le coach gagne, c’est normal qu’il maintienne ses choix. Personnellement, j’essaye de prouver que je peux encore jouer et que mon heure viendra.

Est-ce difficile de garder le sourire ?

Je suis quelqu’un qui garde toujours le sourire, même s’il y a des matinées plus dures que d’autres. Surtout quand on se lève en pensant que l’on va jouer, et qu’au final on ne joue pas… C’est à moi d’en faire plus sur le terrain. Je manque de rythme, mais c’est difficile de le retrouver en ne jouant pas du tout. Nous sommes jugés sur peu de choses. Avec la Belgique, j’ai bien joué en septembre, surtout le premier match, mais je dois aujourd’hui essayer de redonner de la confiance aux gens.