Policier tué à Bruxelles: la responsabilité des ministres Van Quickenborne et Verlinden pas mise en cause à ce stade

Pourquoi les magistrats ont-ils jugé que l’arrestation de Yassine M. ne se justifiait pas au regard de la loi ? Pourquoi les policiers n’ont-ils pas informé les urgences de la dangerosité de celui qui, quelques heures plus tard, allait commettre l’irréparable ? Autant de questions qui pourraient mettre en cause celui et celle qui assument la responsabilité politique des magistrats et des policiers, respectivement Vincent Van Quickenborne (Justice) et Annelies Verlinden (Intérieur).

A ce stade, c’est surtout le ministre la Justice qui a fait l’objet de critiques. Un syndicat policier, le SLFP, a même demandé sa démission. Et pourtant, après la diffusion du rapport du procureur-général, personne, au sein du gouvernement fédéral n’estime que le siège du ministre est en danger. Il faut dire que même la N-VA n’a pas demandé de démission. « Ce n’est pas un sujet au gouvernement », dit une première source. « A ce stade, rien ne justifie une démission. Même si la décision prise n’a pas été la bonne, les magistrats ont respecté les procédures et aucune faute lourde n’a été commise », indique une autre source gouvernementale. Une troisième partage cet avis. « Je qualifierais le risque de démission de faible. La décision s’est avérée désastreuse, mais il n’est pas possible, à ce stade, d’identifier la responsabilité de telle ou telle personne. Aucune réunion d’urgence n’a d’ailleurs été convoquée au sein du gouvernement. » Un dernier initié abonde. « L’enquête est en cours et, à ce stade, la responsabilité des ministres n’est nullement mise en cause. »