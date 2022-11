Michelle Obama: «Le résultat des élections de 2016 a fait mal. Il fait toujours mal»

Michelle Obama a plutôt mal vécu le confinement. En août 2022, dans un épisode de son podcast diffusé sur Spotify, l’épouse du 44e Président des Etats-Unis avait avoué souffrir d’une « légère dépression », de se réveiller en pleine nuit parce que quelque chose la préoccupait, de ressentir « un poids ». En cause, la pandémie et l’inactivité forcée, mais pas uniquement : un certain Donald Trump aussi, et le regain de racisme en Amérique – en mai, George Floyd avait perdu la vie sur un trottoir de Minneapolis, étouffé par un policier blanc.