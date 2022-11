Shadow diplomats: plongée dans l’univers mystérieux des consuls honoraires

Dans sa nouvelle enquête, le consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), dont fait partie « Le Soir », s’est focalisé sur un chaînon méconnu de la diplomatie internationale : le consul honoraire. Plus de 500 cas problématiques ont pu être épinglés, dont 12 en Belgique.

Juillet 2022. Le tribunal de Wroclaw condamne à 12 ans de prison l’homme d’affaires polonais Romuald S., présenté par la presse locale comme l’une des plus grandes fortunes du pays. Il est accusé d’avoir été le cerveau d’une vaste arnaque financière dans le milieu médical. Un dossier non relayé dans les médias belges, qui avait pourtant de quoi embarrasser le petit monde diplomatique… Le 20 avril 2015, ce Polonais avait en effet été nommé « consul honoraire de Belgique à Wroclaw », par arrêté royal. Une nomination abrogée près de trois ans plus tard, quelques mois après l’arrestation de notre « fonctionnaire local ».