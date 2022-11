Le Ghana dévoile sa sélection pour la Coupe du monde, avec un joueur ayant déjà porté la vareuse... des Diables!

Avec Denis Odoi et Kamal Sowah (FC Bruges), Abdul Manaf Nurudeen (AS Eupen) ainsi qu’Elisha Owusu (La Gantoise), le sélectionneur du Ghana Otto Addo a retenu quatre joueurs évoluant en Belgique dans sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du monde.

Les frères André et Jordan Ayew sont les fers de lance de la sélection ghanéenne.

Pour leur quatrième participation à la Coupe du monde, les « Black Stars » affronteront dans le groupe H le Portugal le 24 novembre, la Corée du sud le 28 et l’Uruguay le 2 décembre, soit 12 ans après le quart de finale perdu contre l’Albiceleste au Soccer City Stadium à Johannesbourg.

Seul joueur de l’effectif à disputer sa troisième Coupe du monde (2010 et 2014), André Ayew était déjà présent quand le Ghana avait frôlé la première demi-finale d’une équipe africaine dans un Mondial. Toutefois, Asamoah Gyan avait manqué dans les dernières minutes le penalty consécutif à la fameuse main de Luis Suarez.

Aujourd’hui, le fils d’Abedi Pelé est le capitaine et débarque en guide au Qatar, où il joue depuis plus d’un an, à Al-Sadd, où a évolué son père en 1983.

La liste des 26 joueurs

Gardiens de but : Abdul Manaf Nurudeen (AS Eupen/BEL), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko) et Lawrence Ati Zigi (FC Saint Gall/Sui).

Défenseurs : Denis Odoi (Club Bruges/BEL), Tariq Lamptey (Brighton/Ang), Alidu Seidu (Clermont/Fra), Daniel Amartey (Leicester/Ang), Joseph Aidoo (Celta Vigo/Esp), Alexander Djiku (RC Strasbourg/Fra), Mohammed Salisu (Southampton/Ang), Abdul Rahman Baba (Reading/Ang/D2) et Gideon Mensah (AJ Auxerre/Fra).

Milieux : André Ayew (Al-Sadd/Qat), Thomas Partey (Arsenal/Ang), Elisha Owusu (La Gantoise/BEL), Salis Abdul Samed (Lens/Fra), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam/P-B) et Daniel Kofi Kyereh (Fribourg/All).