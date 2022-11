Route du Rhum (voile): la belle histoire belge de Gilles et «Jess» Buekenhout

C’est une belle histoire belge. Et dans le microcosme franco-français qui régit la course au large, on doute qu’elle fasse rire tout le monde jusqu’au bout ; en espérant d’abord qu’elle aille jusqu’au bout ! Lundi encore, tout allait pour le mieux : Gilles Buekenhout (60 ans) et son trimaran « Jess » caracolaient toujours en tête de la classe « Rhum Multi », avec minimum 100 milles nautiques d’avance (soit près de 200 km !) sur des cadors du calibre de Roland Jourdain, Marc Guillemot, Loïc Escoffier, Halvard Mabire ; Philippe Poupon étant carrément largué !