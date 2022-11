Coupe du monde: le roi Philippe est venu montrer son soutien aux Diables rouges avant leur départ (photos)

Comme c’est devenu une tradition, les Diables Rouges ont reçu une visite royale lundi soir avant leur départ vers le Qatar, via le Koweït, pour la Coupe du monde de football qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre.

Le Roi Philippe est en effet venu, seul, saluer la délégation belge qui s’était rassemblée, et entraînée à huis clos, lundi soir au Centre National de Tubize.

Le couple royal avait fait de même en 2018 quatre jours avant le départ pour la Coupe du monde en Russie où il avait assisté à la victoire de la Belgique contre la Tunisie le 23 juin et à la demi-finale perdue contre la France. Quatre ans plus tôt, le Roi Philippe et la Reine Mathilde avaient rendu visite aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde au Brésil. Ils avaient alors assisté au match de groupe contre la Russie, que la Belgique avait gagné 1-0.