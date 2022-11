Policier tué à Bruxelles: quand les magistrats de garde doivent «faire face à un manque de collaboration des médecins ou des policiers»

Le magistrat de garde peut être beaucoup sollicité. « Ils sont appelés chaque fois qu’une infraction a eu lieu et que la police ne peut pas initier les devoirs seule. » Voici comment ça fonctionne.

Pour chaque parquet (et parfois pour plusieurs parquets lorsque ceux-ci se trouvent dans des zones « calmes » telles que Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Arlon), un tour de rôle est mis en place, 24h/24, 7j/7, pour qu’il y ait un magistrat de garde, auprès de qui les services de police doivent se référer en cas de perpétration d’actes graves : « Ils sont appelés chaque fois qu’une infraction a eu lieu et que la police ne peut pas initier les devoirs seule », explique un magistrat bruxellois. Ce sont des circulaires des procureurs généraux qui déterminent, en fonction de la gravité des faits, des risques pour la société, dans quels dossiers les magistrats de garde doivent être alertés. Les circulaires du parquet concerné viennent compléter, en fonction de sa politique criminelle, ces instructions.