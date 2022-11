Coupe du monde au Qatar: 11 entreprises européennes ne respecteraient pas le droit du travail

Ali ben Samikh al-Marri, le ministre qatari, a éludé la question. Mais Max Tunon, le directeur de l’Organisation internationale du travail au Qatar, a pointé du doigt le comportement de ces grandes sociétés européennes, se refusant pourtant au « name and shame ».

« Elles n’étendent pas les droits européens aux travailleurs du Qatar »

L’OIT a, ces dernières années, travaillé à l’installation de « comités mixtes » dans les entreprises basées au Qatar. Ces comités regroupent des représentants des travailleurs et les dirigeants des entreprises, créant une première forme de représentation sociale dans un pays où les syndicats sont toujours interdits. « Je parle des comités mixtes, qui sont un mécanisme volontaire, dans toutes les conversations que nous avons avec toutes les entreprises au Qatar. C’est LA chose qu’elles peuvent faire pour montrer leur engagement pour des réformes et leur envie d’être prescripteur. Neuf fois sur dix, nous n’avons plus aucune nouvelle de ces entreprises, y compris les entreprises européennes », souligne Max Tunon. « Les entreprises européennes qui donnent ces droits ici en Europe n’étendent pas ces privilèges aux travailleurs au Qatar », dénonce-t-il.