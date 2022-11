De lourdes sanctions proposées par le parquet de l’Union belge à Vincent Janssen (Antwerp) et Kristof D’Haene (Courtrai)

Auteur d’un but et d’un assist lors du partage au Club de Bruges (2-2) en championnat dimanche, Vincent Janssen risque de manquer la reprise après la Coupe du monde.

Le Néerlandais du Great Old avait été exclu en Coupe de Belgique lors de la victoire étriquée des Anversois, jeudi, victorieux aux tirs au but à Beveren. Le capitaine de l’Antwerp avait laissé ses équipiers à dix dès la 10e minute de jeu.

Dans le match entre Courtrai et La Gantoise dimanche (0-4), il y a deux exclus. Kristof D’Haene, d’abord, dès la 20e minute de jeu. Le joueur de Courtrai se voit proposer aussi trois matches ferme et 3.000 euros d’amende. Sven Kums, le milieu de terrain gantois, a été prié lui de quitter le terrain à la 51e minute alors que le marquoir indiquait déjà 0-2 pour les Buffalos. Le parquet propose à son encontre un match effectif de suspension et un match avec sursis, et 2.000 euros d’amende.

Pour le joueur de Saint-Trond, Fatih Kaya, exclu contre le Cercle de Bruges samedi, le parquet a proposé quatre matches de suspension dont deux effectifs et deux avec sursis, ainsi que 3.000 euros d’amende. L’attaquant trudonnaire s’était vu montrer le bristol rouge à la 84e minute alors que le score était déjà acquis pour les Brugeois (0-1).

Par contre le défenseur mexicain de Genk s’en sort bien. Exclu à Anderlecht à un quart d’heure du terme, Gerardo Arteaga ne se voit rien retenir par le parquet l’Union belge. L’exclusion est donc suffisante alors que la victoire des leaders limbourgeois était déjà actée.