Le Mexique dévoile sa liste pour la Coupe du monde, avec un défenseur du Racing Genk et un ancien du Standard

L’arrière droit de Genk Gerardo Arteaga y a obtenu une place, aux côtés de l’immortel Guillermo Ochoa, 37 ans, qui avait disputé quelques saisons sous le maillot du Standard. Le portier mexicain s’envole pour son cinquième Mondial.

L’entraîneur Gerardo ’Tata’ Martina pourra compter sur plusieurs cadres dans sa sélection, malgré l’absence d’une star mondiale au sein de celle-ci. L’expérience d’Andrés Guardado, le joueur en activité au plus grand nombre de sélections (179), sera de grande utilité au groupe et dans le milieu du jeu aux côtés du duo d’Eredivisie formé par Edson Álvarez (Ajax) et Érick Gutiérrez (PSV).