Et pourtant, Yassine M. demandait qu’on l’empêche de commettre le pire

Si toute la procédure a bien été suivie mais qu’au bout du compte, le meurtre du jeune policier Thomas Monjoie n’a pas pu être évité, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans la procédure. » Cette remarque émise à la suite de la présentation du rapport du procureur général de Bruxelles aux commissions réunies justice et intérieur de la Chambre ne manque pas de pertinence. Il est encore et toujours trop tôt pour tirer toutes les conclusions de ce qui a dérapé, dysfonctionné ou manqué au cours de la mortelle journée de jeudi, mais quelques éléments apparaissent plus clairement, à tout le moins le champ des questions se rétrécit.