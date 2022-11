Signes convictionnels à l’école: l’affaire renvoyée vers la Cour Constitutionnelle

Le tribunal a décidé, dans un premier temps, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, à propos d’une disposition d’un décret de 1994 de la Communauté française sur laquelle s’appuyait le règlement de l’école. Dans un arrêt rendu le 4 juin 2020, la Cour a répondu que « l’interdiction [de signes religieux] n’est pas contraire à l’obligation du respect de la neutralité au sein de l’enseignement officiel et ne viole pas la liberté de religion garantie par la Convention européenne des Droits de l’homme ».

Le tribunal a ensuite rendu son jugement, en novembre 2021, établissant que le règlement de l’école est discriminatoire. Par ailleurs, il a relevé que l’interdiction du port de signes convictionnels devait être prévue par un décret et non par un simple règlement d’ordre intérieur de l’école. À la suite de ce jugement, le règlement a donc été modifié.

Tierce opposition

Mais un collectif de 62 professeurs et anciens professeurs de la Haute école Francisco Ferrer et de la Haute école Ilya Prigogine (partenaire de la première), rejoint par le centre d’action laïc et l’Observatoire des fondamentalismes, ont fait tierce opposition. Cette procédure permet à une partie tierce de demander au juge de statuer une nouvelle fois sur une affaire déjà jugée, lorsque cette partie prouve que ses intérêts sont engagés dans l’affaire et qu’elle n’avait pas été appelée à se défendre dans le premier débat.

« En postulant à la Haute École Francisco Ferrer, j’ai signé et adhéré à un contrat de valeurs incluant la neutralité, l’universalisme, la libre-pensée. Depuis que l’article du règlement sur les signes convictionnels, politiques et philosophiques a été cassé par la justice, ce contrat est rompu », a notamment déclaré à la RTBF en octobre dernier l’une de ces enseignantes.