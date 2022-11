Après son interview explosive à propos de Manchester United, Cristiano Ronaldo en remet une couche: «Ce ne sont pas mes amis!»

Autres cibles des critiques du Portugais : Ralf Rangnick et Erik ten Hag, qui se sont succédé à la tête du club mancunien. « Si vous n’êtes même pas entraîneur, comment voulez-vous être le patron de Manchester United ? Je n’avais jamais entendu parler de lui », a-t-il lancé concernant le premier cité. Avant de s’en prendre au Néerlandais. « Je ne le respecte pas, parce qu’il ne me montre pas de respect. Et si tu n’as pas de respect pour moi, je n’en aurai jamais pour toi. »

« C’est la période la plus difficile de ma vie », annonce sans détour l’attaquant. « Je me sens trahi par la façon dont j’ai été traité à Manchester United, j’ai le sentiment d’avoir été transformé en mouton noir par le club. J’ai été blâmé pour tout ce qui ne tournait pas au sein du club, qui a également fait preuve d’un manque d’empathie. »

Cependant, cette interview n’était en réalité que la première partie d’un grand entretien accordé au Sun. La deuxième partie, publiée ce mardi soir, est également riche en déclarations fortes. Cette fois, le Portugais s’en est directement pris à la famille Glazer, propriétaire du club mancunien. « Ils ne se soucient pas de Manchester United, ils l’ont transformé en un club marketing », explique-t-il notamment. Avant de s’attaquer à deux anciens coéquipiers qui n’ont pas hésité à le critiquer ces derniers mois : Wayne Rooney et Gary Neville. « Je suis le gars le plus suivi au monde. Et je pense qu’ils profitent de mon nom pour attirer l’attention. Ce n’est pas par hasard, ils ne sont pas stupides. Mais je ne comprends pas ce comportement, c’est tellement facile de critiquer quelqu’un à la télévision alors que vous n’avez qu’un seul point de vue. C’est dur de voir des gens avec qui tu as partagé un vestiaire te traiter de la sorte. Je ne comprends vraiment pas les gens comme ça, je pense qu’ils font ça pour faire la couverture des journaux ou pour essayer d’obtenir un nouvel emploi… Quoi qu’il en soit, ce ne sont pas mes amis. Ils étaient simplement des collègues. Nous avons joué ensemble, mais nous ne nous voyions pas en dehors des terrains, pour dîner ensemble ou quoi que ce soit. »