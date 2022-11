Etats-Unis: Kari Lake, une protégée de Trump, échoue en Arizona

Une candidate républicaine soutenue par Donald Trump, Kari Lake, a échoué lundi à s’emparer du siège de gouverneure de l’Arizona, selon des médias, un nouveau revers très remarqué pour l’ex-président qui doit annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024 mardi.

Au terme d’une compétition serrée et tendue dans cet Etat clé, la démocrate Katie Hobbs l’a emporté sur le fil face à cette figure emblématique du trumpisme, d’après les chaînes CNN et NBC. Kari Lake, convaincue que l’élection présidentielle de 2020 a été volée à Donald Trump – malgré l’absence de preuves – avait refusé d’indiquer clairement qu’elle accepterait le résultat de son propre scrutin. Pour toute réaction, la candidate malheureuse a tweeté lundi soir : « Les habitants de l’Arizona savent quand on les arnaque ».