A la découverte du troisième Fifty Lab

Le Fifty Lab est né des Fifty Sessions créées à Bruxelles en septembre 2016 par l’agence de relations publiques Fifty PR aujourd’hui renommée Five Oh. L’idée de ces concerts de type show-case est de présenter deux artistes par soirée, un ou une artiste belge et un ou une internationale. Ceux-ci ne peuvent avoir publié plus d’un album, quel que soit le style de musique adopté.

Five Oh – une « creative music PR agency » comme elle se définit elle-même – est connue dans le milieu musical belge pour réunir les attachées de presse d’Angèle (qui partage d’ailleurs ses bureaux et ceux de ses managers dans le même espace de coworking forestois) et de Clara Luciani mais aussi de : Lous & the Yakuza, Indochine, Raphael, Zap Mama, Stace, Charlotte Adigéry, Bolis Pupul, ML, Iliona, L’Or du Commun, Fishbach, K.ZIA, Agar Agar, Frenetik, November Ultra, Vendredi sur Mer, Reinel Bakole, Yellowstraps, Tim Dup, Odezenne, Primero et beaucoup d’autres.