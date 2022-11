Bientôt la fin entre Manchester United et Cristiano Ronaldo? Le club anglais envisage de rompre son contrat dès janvier!

Dire que l’interview explosive de CR7 a fait des dégats à Manchester United est un euphémisme. Le club anglais étudie d’ailleurs toutes les possibilités au sujet de Cristiano Ronakldo après son interview explosive et non autorisée par le club. La star portugaise accuse Manchester de l’avoir trahi et de n’avoir aucun respect envers lui, dans cette longue confession auprès du journaliste anglais Piers Morgan.

Manchester United ne veut pas payer les six derniers mois

De nombreux extraits très virulents sont déjà sortie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club prépare sa riposte : une lourde amende et d’autres actions disciplinaires pourraient être engagés. Selon le Telegraph, Manchester United envisage même de rompre le contrat de sa star dès le mois de janvier à six mois de la fin. Mais cela ne se fera pas à n’importe quel prix et sous n’importe quelles conditions. Le club refuse de devoir verser les derniers mois de son salaire à Ronaldo, joueur le mieux payé de l’histoire du club avec un salaire de 640.000 euros par semaine.