COP27: «On déroule le tapis rouge aux entreprises fossiles»

On a l’impression que l’on déroule le tapis rouge aux entreprises fossiles». La présence de dirigeants de grands groupes pétroliers et gaziers à la COP27, jusqu’au sein de certaines délégations nationales, est dénoncée par plusieurs ONG présentes à Charm el-Cheikh qui trouvent cette situation «choquante».

«On estime qu’il y a 636 délégués qui représentent l’industrie gazière et pétrolière ici à la COP, c’est plus que l’ensemble des délégués des pays les plus vulnérables aux changements climatiques», dénonce Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace Belgique. Selon l’ONG, ces entreprises se présentent «plus vertes qu’elles ne le sont en réalité» car «dans leur business model, on voit qu’un quart maximum de leurs investissements est consacré au renouvelable» et qu’elles continuent par ailleurs d’investir massivement dans les énergies fossiles.