Salles de vente: rubis sur l’ongle!

Millon, Joaillerie et horlogerie le 21/11 à 14h30 au 39b avenue des Casernes, 1040 Bruxelles. Exposition les 19 et 20 de 11 à 18h et le 21 de 10 à 12h. www.millon-belgique.com/

Il y a rubis et rubis, explique Céline Rose David, l’experte bijoux et joaillerie de la maison Millon, à Etterbeek. Rubis naturel, traité et de synthèse. Les trois brillent et sont rouges. » Installez-vous confortablement, détendez-vous. Pas besoin de prendre note, il n’y a pas d’interro à la fin. Juste un petit savoir de plus, délivré par la reine des perles, docteure en histoire, directrice scientifique du Centre d’Evaluation des bijoux de Montréal, gemmologue certifiée. Le tout, avec le sourire.