Salles de vente: les enchères, superbes expositions temporaires

Non, bien sûr que non, on ne peut pas tous s’offrir un bahut Charlotte Perriand. Celui-là particulièrement, ce bloc 4 portes avec son piètement et sa structure en tôle de métal laqué noir, son plateau en acajou (mahonie), ses portes coulissantes en mélaminé gris et blanc et ses deux tiroirs en ABS teinté. Non, bien sûr que non, tout le monde n’a pas 35.000-45.000 euros (estimés) à investir dans un tel bijou de 1959/1963, clou de la vente du 20 novembre chez Cornette de Saint Cyr à Bruxelles.