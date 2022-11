Monet et Mitchell à la Fondation Louis Vuitton: l’éblouissement

En associant Claude Monet et Joan Mitchell, la Fondation offre une formidable collection de chefs-d’œuvre, mais surtout un parcours fascinant, hors du temps, qui fait un bien fou au regard et à l’âme.

Il n’aura fallu que quelques secondes – le temps de pénétrer dans la première salle – pour ressentir une déflagration qu’on n’avait plus connue depuis longtemps. Un choc qui oblige le regard à se réajuster, qui vous fait comprendre instantanément que cette exposition-là ne sera pas comme les autres.

En consacrant l’ensemble de ses salles à Claude Monet et Joan Mitchell, la Fondation Louis Vuitton réussit un triplé gagnant. D’abord, il y a la confrontation des deux œuvres qui, au-delà de la réflexion intellectuelle, de la question des influences et des différences, procure d’abord un formidable plaisir esthétique, une cascade d’émerveillements suscités par des rapprochements dont on a peine à croire qu’ils soient réalisés ici pour la première fois.