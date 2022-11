G20: «Il est temps» de mettre fin à la guerre «destructrice» de la Russie, affirme Zelensky

Malgré les divisions entre pays face à l’invasion de l’Ukraine, la pression sur la Russie s’est accentuée mardi au sommet des grandes économies du G20 pour qu’elle mette fin à une guerre au coût considérable.

Le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie se tient sans Vladimir Poutine dans le cadre tropical de l’île indonésienne de Bali. Il intervient près de neuf mois après le début d’une guerre meurtrière qui a fait flamber les prix de l’énergie et de l’alimentation et a vu ressurgir la menace nucléaire. Il expose aussi les divisions entre les Occidentaux soutenant Kiev et d’autres pays, Chine en tête, qui refusent de condamner Moscou.